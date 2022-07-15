اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

سرعة نبضات القلب قد تكون علامة على نقص فيتامين ب 12

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:00 ص
سرعة نبضات القلب قد تكون علامة على نقص فيتامين ب 12 فيتامين ب
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فيتامين ب 12 ضرورى لمختلف المهام فى الجسم مثل المساعدة فى تكوين خلايا الدم الحمراء والعناية بوظيفة الجهاز العصبى، ويؤثر نقصه على نحو 6% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، ويزداد العدد مع تقدم العمر، ويمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين أضرارًا لا رجعة فيها للجهاز العصبى، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على تحديد علامات التحذير، ومن هذه العلامات سرعة ضربات القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

 

التأثير على القلب

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 سرعة نبضات القلب، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى نقص خلايا الدم الحمراء في جسمك يمكن أن يؤدى ذلك إلى نقص الأكسجين فى الجسم، مما يضطر الجسم إلى دفع المزيد من الدم حول الجسم للتعويض، مما يؤدي إلى تسريع معدل النبض.

يمكن أن يؤدى نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم، والذى يمكن أن يتسبب لاحقًا أيضًا فى مضاعفات فى القلب والرئة، ويمكن أن يؤدى فقر الدم الشديد أيضًا إلى تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعي مما قد يؤدي إلى فشل القلب.

 

أعراض أخرى يجب ملاحظتها

بصرف النظر عن التغيرات فى معدل النبض، يمكن أن يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى ظهور لون أصفر شاحب على جلدك، والتهاب اللسان واحمراره، وتقرحات الفم، والدبابيس والإبر ، واضطراب الرؤية ، والتهيج ، والاكتئاب ، وتدهور القدرات العقلية مثل الذاكرة، ويمكن أن يغير أيضًا طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

 

مصادر فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب 12 في الغالب في اللحوم ومنتجات الألبان. بعض المصادر الجيدة للفيتامين تشمل اللحوم مثل كبد الحيوانات والكلى ، مثل كبد الضأن الغني أيضًا بالنحاس وفيتامين أ وفيتامين ب، وتعتبر الأسماك مثل السردين والسلمون مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12. تشمل المصادر الجيدة الأخرى البيض والحليب والجبن.

 


فيتامين ب

اعراض نقص فيتامين ب

مصادر فيتامين ب



الموضوعات المتعلقة

أسباب تجعل فيتامين ب مهم للحوامل أبرزها نمو الجنين

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:00 ص

الشعور بالوخز فى قدميك يشير إلى انخفاض فيتامين ب 12.. علامات النقص الأخرى

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:00 م

دراسة: الإفراط في مكملات فيتامين ب يزيد خطر سرطان الرئة بين الرجال المدخنين

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:00 م

ما تكترش من المكملات الغذائية.. مخاطر تناول جرعة زائدة من فيتامين ب 12

الأحد، 19 يونيو 2022 03:00 م

هل تتناول ما يكفى من فيتامين ب 12؟.. إليك قائمة الأطعمة الغنية بالفيتامين

الأحد، 19 يونيو 2022 11:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة