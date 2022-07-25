ضبط 10 آلاف شيكارة دقيق مدعم ناقص الوزن داخل مطحن بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة على الأسواق والمطاحن لمواجهة بيع السلع المدعمة بالسوق السوداء، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مطحن بدمنهور، وذلك لإنتاجه دقيق مدعم ناقص الوزن بعدد 10آلاف شيكارة دقيق بإجمالى كمية تقدر بـ 4.5 طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التفتيش والمتابعة لحركة صرف النخالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف ووصول كميات النخالة للمواطنين وعدم التلاعب بالكميات في السوق السوداء، وخلال الحملة أيضا تم فحص عدد من شكاوي المواطنين والتفتيش علي عدد من مصانع الأعلاف للتأكد من عدم وجود مخالفات .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وأشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمراراً الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على الإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.