اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 01:45 م
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ضبط عاطلين بحوزتهما 52 لفافة هيروين وسلاح أبيض قبل ترويجها بالخانكة

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:00 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 52 لفافة هيروين وسلاح أبيض قبل ترويجها بالخانكة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، مقيمان دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصه.
 
تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة.
 
عقب تقنين الإجراءات واستئذن النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط "محمد إ م"، 19 سنة، عاطل، و"محمد خ د"، 24 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما 52 لفافة تحتوى على مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح ابيض "مطواة"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
 
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والسلاح الأبيض للدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملانهما.

 


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