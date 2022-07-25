تنصيب دروبادى مورمو أول رئيسة للهند من أصول قبلية

وكالات الأنباء

أجريت منذ قليل، مراسم تنصيب دروبادى مورمو رئيسة جديدة للهند، الاثنين، لتصبح أول رئيسة من أصول قبلية، حيث تنتمى مورمو إلى قبيلة سانتال الهندية.

ووفقا لموقع "الشرق"، توجهت قبيل المراسم إلى نصب بطل الاستقلال المهاتما غاندى فى نيودلهي.

وكان البرلمان الهندى انتخب، الأسبوع الماضي، مورمو مرشحة الحزب القومي الهندي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، رئيسة للبلاد بحصولها على تأييد 64 % من النواب ومن أعضاء مجالس الولايات الهندية.

ولدت مورمو في إقليم مايورباند في ولاية أوديشا في غرب البلاد وبدأت مسيرتها مدرّسة قبل أن تخوض غمار السياسة.

وقالت مورمو البالغة من العمر 64 عاماً بعدما أقسمت اليمين الدستورية "بدأت مسيرتي في بلدة قبلية صغيرة. في المحيط الذي ترعرعت فيه، كان الحصول على تعليم أساسي بسيط بمثابة حلم. لكن رغم وجود عقبات كثيرة، ثابرت وأصبحت أول شابة في بلدتي تدخل الجامعة".

ومورمو هي ثاني امرأة تتولى رئاسة البلاد بعد براتيبا باتيل، التي شغلت هذا المنصب مدة خمس سنوات اعتباراً من 2007.