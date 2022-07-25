اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 04:44 م
أكرم القصاص
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تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة في اليابان لديها تاريخ سفر لأوروبا

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:20 م
تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة في اليابان لديها تاريخ سفر لأوروبا اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الاثنين، بأن أول حالة إصابة مؤكدة تم رصدها في البلاد بمرض جدري القردة، لديه سجل سفر إلى دول أوروبية.


وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن السلطات الصحية اليابانية أصدرت تحذيرًا من المستوى الأول ضد جدري القردة في أعقاب الإعلان في وقت سابق من اليوم عن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لرجل في الثلاثينيات من عمره ويعيش في العاصمة طوكيو.


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، يوم السبت الماضي، أن تفشي مرض جدري القردة يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا".


اليابان

جدرى القرود

جدري القرود باليابان

أوروبا

انتشار جدرى القرود



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