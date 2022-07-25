تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة في اليابان لديها تاريخ سفر لأوروبا

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أفادت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الاثنين، بأن أول حالة إصابة مؤكدة تم رصدها في البلاد بمرض جدري القردة، لديه سجل سفر إلى دول أوروبية.



وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن السلطات الصحية اليابانية أصدرت تحذيرًا من المستوى الأول ضد جدري القردة في أعقاب الإعلان في وقت سابق من اليوم عن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لرجل في الثلاثينيات من عمره ويعيش في العاصمة طوكيو.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، يوم السبت الماضي، أن تفشي مرض جدري القردة يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا".