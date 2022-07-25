بالتواريخ.. تجارة عين شمس تكشف عن موعد إعلان نتائج الامتحانات

كتب محمود راغب

أعلنت كلية التجارة ب جامعة عين شمس ، بدء إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021- 2022 ، حيث تبدأ اليوم اعلان نتائج الفرقة الأولى جميع الشعب .

وأشارت الكلية إلى أنه سيتم إعلان نتائج الفرقة الثانية جميع الشعب يومى الأربعاء والخميس، على أن تعلن نتائج الفرقة الثالثة يومى الجمعة والسبت المقبلين، بينما تعلن نتائج الفرقة الرابعة يومى الأحد والاثنين المقبلين.

وناشدت الكلية الطلاب ضرورة التأكد من تفعيل حساباتهم على نظام جامعة عين شمس الاليكترونى وسداد المصروفات المستحقة .

كما أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، بدء إعلان نتائج امتحانات التعليم المفتوح والتعليم المدمج للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى2021-2022 ، وذلك بدء من اليوم الاثنين على الصفحة الرسمية لكلية التجارة بجامعة عين شمس .