السيطرة على حريق نشب بمطار هوارى بومدين بالجزائر دون خسائر بشرية

الجزائر (أ ش أ)

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية السيطرة على حريق نشب بمركز إمداد الوجبات الغذائية للخطوط الجوية الداخلية بمطار هوارى بومدين الدولى بالجزائر العاصمة.

وأوضحت الحماية المدنية- فى بيان، الاثنين، أنه تم إخماد الحريق، الذي نشب صباح اليوم، بشكل كامل دون أن وقوع أي خسائر بشرية.

وأضافت أن قوات الإطفاء نجحت في منع امتداد ألسنة اللهب إلى مساحات أوسع أو مباني مجاورة.

من جانب آخر.. قام وزير النقل الجزائرى عبد الله منجي ومدير الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة العقيد رشيد العطوي بزيارة موقع الحادث؛ لمعاينة آثار الحريق.

من جانبها.. أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تسجيل خسائر مادية كبيرة جراء الحريق، الذي نشب في مركز إعداد وتموين الوجبات الغذائية التابع لها، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق حول هذا الحادث من قبل الأجهزة المعنية.