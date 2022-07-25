السيطرة على حريق في محول كهرباء ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، على حريق نشب في محول كهرباء بجوار نادي الصيد بنطاق حي الشرق.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا من الأهالي، يفيد بتصاعد النيران من محول كهرباء، وعلى الفور تم الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

كما تمكن فريق قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية من إجراء عملية التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، أو تصاعد الأدخنة، التي تؤثر على حياة المواطنين وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.