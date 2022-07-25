السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتوبت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجود شبهه جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.