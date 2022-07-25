اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:36 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتوبت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجود شبهه جنائية من عدمه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

حريق شقة

الهرم

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة