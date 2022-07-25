التحفظ على لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط كمية من اللحوم والمواد الغذائية، مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية استهدفت عددا من ثلاجات حفظ اللحوم، والأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حائزي المضبوطات، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كما حرر رجال المباحث خلال الحملة، 53 قضية غش تجاري، وعدم الإعلان عن الاسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"