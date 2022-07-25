اليوم السابع
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"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء المعهد الفنى للتمريض بدمياط

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:37 م
"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء المعهد الفنى للتمريض بدمياط الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
دمياط معتز الشربينى

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صدق المجلس الأعلى للجامعات اليوم الاثنين، على توصية هيئة مكتب جامعة دمياط، بإنشاء المعهد الفنى للتمريض، ويأتى ذلك فى ضوء طلب مجلس جامعة دمياط. 

يعد هذا المعهد بالإضافة لكلية الطب البشرى وكلية التمريض إضافة للخدمات الطبية التى من المنتظر أن تقدمها جامعة دمياط لخدمة المواطن والمجتمع الدمياطى.
 
ومن جانب آخر، أعدت الجامعة مبنى يقع خارج حرم الجامعة كعيادات خارجية وجارى إنهاء باقى إجراءات تشغيله حتى يتمكن المواطن من الكشف بتلك العيادات الخارجية بمعرفة نخبة من الأساتذة العاملين بكلية الطب بجامعة دمياط، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعى و تقديم كل الخدمات الطبية المختلفة.

المجلس الأعلى للجامعات

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المعهد الفنى للتمريض بدمياط



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