"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء المعهد الفنى للتمريض بدمياط

يعد هذا المعهد بالإضافة لكلية الطب البشرى وكلية التمريض إضافة للخدمات الطبية التى من المنتظر أن تقدمها جامعة دمياط لخدمة المواطن والمجتمع الدمياطى.

ومن جانب آخر، أعدت الجامعة مبنى يقع خارج حرم الجامعة كعيادات خارجية وجارى إنهاء باقى إجراءات تشغيله حتى يتمكن المواطن من الكشف بتلك العيادات الخارجية بمعرفة نخبة من الأساتذة العاملين بكلية الطب بجامعة دمياط، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعى و تقديم كل الخدمات الطبية المختلفة.