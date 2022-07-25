إصابة شخصين فى حريق بشقة سكنية وسط مدينة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب شخصان فى حريق شب داخل أحد العقارات السكنية بمدينة أسوان، وتم الدفع بسيارتين إطفاء لإخماد النيران والسيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بشارع المطار وسط مدينة أسوان، وتم الدفع بسيارتى إطفاء تابعة للحماية المدنية لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وتبين وجود حالتين إصابة نتيجة تعرضهما للاختناق أثناء الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم إخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.