اليوم السابع
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إصابات في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:43 ص
إصابات في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حادث إطلاق نار جماعي، وقع في منطقة Peck Park بمدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

من جانبه قال "بريان همفري"، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، إن إطلاق نار سُمع في معرض للسيارات أو بالقرب منه في بيك بارك. وأضاف: "لم يتم تأكيد الظروف والعدد الإجمالي للمصابين والطبيعة الدقيقة لإصاباتهم".

وتم استدعاء عدد كبير من خدمات الطوارئ أثناء عمل الضباط لتأمين مكان الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.
 
ومن أشهر هذه الحوادث مقتل عشرين طفلا في ولاية كونيكتيكت عام 2012 بعدما فتح رجل النار عليهم في مدرسة.
 
وفي 2018 قتل طالب في مدرسة ثانوية بولاية تكساس ثمانية من زملائه وهي الحادثة التي سبقتها بعدة أشهر حادثة أخرى راح ضحيتها 17 شخصا.
 
وفي كل مرة تحيي هذ الحوادث الجدل المحتدم بالولايات المتحدة الأمريكية، حول استخدام وشراء الأسلحة النارية.

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