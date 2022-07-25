أوكرانيا تعلن استلامها 3 أنظمة من الصواريخ المضادة للطائرات من ألمانيا

وكالات

أعلن وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، عبر التلفزيون الوطني، أن بلاده تسلمت أول ثلاثة أنظمة من الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "جيبارد" (الفهد) مع ذخيرتها من ألمانيا، مشيرا إلى أنه من المتوقع استلام 12 نظام دفاع جوي آخر.



وكان وزير الدفاع قد وجه، في وقت سابق تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشكر لألمانيا على تزويدها كييف بتلك الأنظمة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تتوقع أيضًا الحصول على نظام الدفاع الجوي "Iris-T" من برلين.



وعلى صعيد متصل، أكد المبعوث الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تحمل التخلي عن إمدادات الغاز الروسي.



وقال "إذا تحدثنا بجدية عن الحزمة السابعة من العقوبات، فيمكن أن تكون حزمة الغاز فقط، لكن من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا للتخلي عن الغاز الروسي"، مشيرا إلى أن الخطوات لردع روسيا تعكس توتر الاتحاد الأوروبي وعدم وجود آفاق واضحة فيما يتعلق بالمزيد من الإجراءات التي يجري اتخاذها.