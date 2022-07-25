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أمين الغرف التجارية: لدينا احتياطى استراتيجى من الزيوت يكفى 9 أشهر

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:04 م
أمين الغرف التجارية: لدينا احتياطى استراتيجى من الزيوت يكفى 9 أشهر الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مصر أجرت مناقصة أو مناقصتين للقمح، ولم تشترى حتى الآن، نظرا لوجود مخزون كافى من المحصول يكفى الدولة لعدة أشهر، حتى تستقر الأسعار العالمية ثم تبدأ الشراء.

 

أضاف علاء عز، فى لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن العالم شهد تضاعف فى الأسعار خلال الفترة السابقة، بجانب نقص السلع، فى حين لم تشهد مصر ذلك، مردفا: "عقدنا العديد من الاجتماعات مع رئيس الحكومة والوزراء المسئولين لبحث آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها".

 

وتابع الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: "ليس هناك مبرر لزيادة أسعار بيض المائدة فى الفترة الحالية، وهدفنا كدولة هو المواطن، الذى يحتاج إلى دعم بأقصى درجة فى ظل الظروف الحالية، لذلك تحركت الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع البيض".

 

وأكد: "نتحرك لمواجهة أى ارتفاعات غير مبررة فى أسعار السلع عبر العديد من الآليات المختلفة منها إلغاء الجمارك، ونحن لدينا احتياطى استراتيجى من الزيوت لمدة 9 أشهر، وليس هناك أى أزمات فى نقص السلع بالأسواق".

 


علاء عز

اتحاد الغرف التجارية

اخبار التليفزيون

توفير السلع



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