أخبار مصر.. الأعلى للجامعات يعلن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد 1 أكتوبر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس السيسي لنظيره الصومالى، وإعلان المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة فى العام الجديد.
الرئيس السيسي: أكدت لرئيس الصومال ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ناقش مع الرئيس الصومالي تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر ٢٠٢١ حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.
الرئيس الصومالى: المصريون دفعوا حياتهم ثمنا لحصول بلدى على الاستقلال
أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن فخره بزيارة مصر بصحبة الوفد المرافق له، معربا عن خالص امتنانه لحفاوة الاستقبال.
الوزراء: أكثر من 135 ألفا تقدموا بطلبات ضمن مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء الجهاز المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين للشراكة الصناعية التكاملية
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد 1 أكتوبر وتنتهى 1 يونيو 2023
الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
صـدق الفريق أول محمد زكـى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان عـن قبـــــول دفعـة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانويـة الأزهـريـة والشهـادات المعادلـــة وحملــة الشهادات الثانويــــة الصناعيـــــة ومـــا يعادلـهـا وخريجـــى الجامعــات الحكومية والخــاصـــة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :
الحكومة تنفى إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية
غدا.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42
وزير التموين: طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للطبق
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للطبق الواحد، وأن الكميات المطروحة جاءت بناء على الاتفاق الذى تم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد الداجنى.
الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية ومطروح والعلمين
النقل: تدشين الخط الأول للقطار الكهربائى السريع نوفمبر المقبل
الأعلى للجامعات: 7 أغسطس موعد التقدم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات والمعاهد
الصحة: توفير أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع المستشفيات
وزيرة التضامن: إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بدمياط ضمن حياة كريمة
وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .
وزير التعليم العالى: بدء تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة
الصحة: قوافل طبية قدمت خدماتها لــ50 ألف مواطن فى النصف الأول من يوليو 2022
البحوث الفلكية: غرة شهر المحرم لعام 1444 هجريا السبت المقبل
تحويلات مرورية.. تزامنا مع تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائرى
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائرى، ما يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق كارفور بالاتجاهين، مع تحويل حركة المرور يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فمناطق الطريق الدائرى.
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