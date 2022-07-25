أخبار مصر.. الأعلى للجامعات يعلن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد 1 أكتوبر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس السيسي لنظيره الصومالى، وإعلان المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة فى العام الجديد.

الرئيس السيسي: أكدت لرئيس الصومال ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ناقش مع الرئيس الصومالي تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر ٢٠٢١ حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

الرئيس الصومالى: المصريون دفعوا حياتهم ثمنا لحصول بلدى على الاستقلال

أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن فخره بزيارة مصر بصحبة الوفد المرافق له، معربا عن خالص امتنانه لحفاوة الاستقبال. الوزراء: أكثر من 135 ألفا تقدموا بطلبات ضمن مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء الجهاز المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين للشراكة الصناعية التكاملية

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد 1 أكتوبر وتنتهى 1 يونيو 2023 عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

صـدق الفريق أول محمد زكـى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان عـن قبـــــول دفعـة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانويـة الأزهـريـة والشهـادات المعادلـــة وحملــة الشهادات الثانويــــة الصناعيـــــة ومـــا يعادلـهـا وخريجـــى الجامعــات الحكومية والخــاصـــة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى : الحكومة تنفى إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وأن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُوضحةً أنه قد تم زيادة دعم الخبز في موازنة العام المالي الجديد 2023/2022 لأكثر من 22 مليار جنيه، مُشيرةً إلى أنه قد بلغ عدد مستحقي دعم الخبز حتى الآن نحو 71 مليون مواطن، مُشددةً على أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة. غدا.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وزير التموين: طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للطبق أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للطبق الواحد، وأن الكميات المطروحة جاءت بناء على الاتفاق الذى تم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد الداجنى. الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية ومطروح والعلمين حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين على سواحل البحر المتوسط من نشاط للرياح على سواحل البحر هناك على السلوم ومطروح والعلمين، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5: 2 متر النقل: تدشين الخط الأول للقطار الكهربائى السريع نوفمبر المقبل أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس السيسي وجّه بتدشين رسمى للخط الأول من القطار الكهربائي السريع فى 7 نوفمبر المقبل بطول 400 كم من العين السخنة للعاصمة الإدارية الجديدة. الأعلى للجامعات: 7 أغسطس موعد التقدم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات والمعاهد أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه أيضًا، على مواعيد فتح باب التقديم الإلكتروني للتقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد على موقع المجلس الأعلى للجامعات https://scu.eg/ يوم الأحد الموافق 7/8/2022، مع مراعاة إمكانية مد فترة التقديم مراعاةً لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022. الصحة: توفير أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع المستشفيات أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم التوجية بتوفير أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمدن والمحافظات الساحلية. وزيرة التضامن: إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بدمياط ضمن حياة كريمة وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي . وزير التعليم العالى: بدء تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، والتي تقرر بدء التسجيل بها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg خلال الفترة من اليوم الإثنين 25 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، على أن يتم إجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المُباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان انتظام الاختبارات خلال الفترة المُقررة.

الصحة: قوافل طبية قدمت خدماتها لــ50 ألف مواطن فى النصف الأول من يوليو 2022