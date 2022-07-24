اليوم السابع
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يعالج الأمراض الجلدية وفقر الدم.. تعرف على 8 فوائد لأكل الطحال

الأحد، 24 يوليه 2022 07:00 ص
يعالج الأمراض الجلدية وفقر الدم.. تعرف على 8 فوائد لأكل الطحال طحال - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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أكدت الدكتور سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، وجود عدد من الفوائد الغذائية لتناول الطحال، موضحه أن أهمها:
 
1-  أثبتت الدراسات الحديثة أن الطحال يساعد الأشخاص المصابون بمرض الملاريا على الشفاء .
 
2-  الطحال هو علاج فعال لمرضى فقر الدم خاصة المسبب للأورام السرطانية .
 
3-   تناول الطحال يؤدي إلى معالجة الأمراض الجلدية  مثل الحكة والبرص.
 
4-  يحتوي الطحال على فيتامينات ( أ، ب1، ب2، ب6، ب12).
 
5-  يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد فتناول قطعة واحدة منه يوميا توفر 45% من حاجة الإنسان للحديد اليومية، كما يحتوي على الزنك و النحاس اللذان يكونان هيموجلوبين الدم كذلك المنجنيز و الفسفور.
 
6-  كما يعد الطحال غنيا بفيتامين البنتوثينيك الذي يقوم بكافة العمليات الحيوية داخل الجسم و يقوم بتحويلات الطاقة بجسم الإنسان.
 
7-  يعد الطحال من أهم الأطعمة للمرأة الحامل لاحتوائه على الفوليك أسيد والذى تحتاجه المرأة والجنين فى الحمل.
 
8-   كما أن الرازى أبو الطب أشاد بتناول الطحال خاصة طحال الخروف مطبوخا لاحتوائه على البروتينات التي تزيد من نشاط الإنسان مع انخفاض نسبة الدهون به  فلا يسبب تصلب الشرايين و لا زيادة في الوزن .
 
 
 
 

فوائد الطحال

الطحال

علاج فقر الدم

الفوليك اسيد

الحديد

اغذية غنية بالحديد



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