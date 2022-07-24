وذكرت الهيئة، في بيان اليوم /الأحد/، أنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية لأيام 24 و25 يوليو ولتفادي أي اضطراب من شأنه المس من حسن سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، فإنه يرجى منهم التأكد مسبقًا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها قبل التوجه إليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني وخدمة الرسائل القصيرة المخصصين لهذا الغرض.



كانت مراكز ومكاتب الاقتراع ب46 دولة قد فتحت أبوابها في الثامنة من صباح اليوم بتوقيت البلد المستضيف ولليوم الثاني على التوالي لتصويت التونسيين بالخارج وتستمر حتى السادسة مساءً بنفس التوقيت.



يذكر أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالداخل تنطلق غدًا الاثنين في تمام الساعة السادسة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساءً بتوقيت تونس.