"نظام رعاية صحية آلى" ضمن مشاريع تخرج طلاب كلية الهندسة بحلوان

كتب محمد صبحى

ابتكر مجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان، ضمن مشاريع تخرجهم، نظام الرعاية الصحية الآلى، عن طريق روبوت يقوم ببعض خدمات الصيدلى وموقع وتطبيق إلكتروني.

يأتى ذلك المشروع فى إطار "مبادرة هنسوقلك"، التى تنظمها كلية الهندسة في حلوان، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر للطلاب، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وفكرة وتنظيم ياسر الجبالى مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، وجاء المشروع الطلابى تحت إشراف الدكتور محمود ذكي.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوى عميد الكلية أن نظام الرعاية الصحية الآلى يقوم على عمل نظام جديد للصيدلية من خلال صنع آلة (روبوت جسري) يقوم ببعض اعمال الصيدلى عن طريق اختيار الأدوية والحصول عليها وفرزها، حيث يرسل الجهاز طلبًا إلى الخادم إذا كان هناك طلب جديد من خلال الموقع الإلكترونى أو تطبيق الهاتف المحمول الذى قام طلاب المشروع بإنشاءه، ويرسل الطلب باستمرار حتى يتم الحصول على اجابه بأن هناك طلب جديد ثم يبدأ بجمع بنود الطلب وفى أثناء تجميع الطلب يتوقف الجهاز عن اخذ او ارسال اى طلبات للخادم حتى تنتهى من تجميعه و الإرسال مرة أخرى للخادم اذا كان هناك طلب جديد، بجانب جزء لفرز الأدوية عندما تجد الآلة أن الدواء بحاجة إلى الإضافة إلى الرف، يبدأ فى مسح كود الدواء لأخذ معلوماته، ثم يأخذ الدواء إلى رف الصيدلية و تحديث قاعدة البيانات (نظام الصيدلية).

ويمكن من خلال الموقع أو التطبيق: إصدار أوامر بأربع طرق، والبحث عن الدواء المراد، بجانب تحميل الوصفة الطبية و صورة المنتج، بالإضافة إلى الاتصال بالصيدلي، و تحديد موعد مع طبيبه المفضل والتشاور معه، كما يمكن من خلال الموقع للطبيب التشاور مع أطباء آخرين ووصف الأدوية أو الطب البديل وإصدار أمر، واستقبال الصيادلة الطلبات من المرضى أو الأطباء ويسلمون الأوامر للمرضى ويجهزون الأدوية ويصنعون الفواتير ويصدرون التقارير.

وتكون الفريق الطلابى من:

1- آيه محمد خالد حسن

2- رنا عيد السيد محمد

3- أسماء عمر عبد العزيز

4- لينا بدر الدين محمد

5- حازم علاء مصطفى