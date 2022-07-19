اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحية توفر الأجهزة التعويضية بفرعها بالأقصر

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 07:20 م
هيئة الرعاية الصحية توفر الأجهزة التعويضية بفرعها بالأقصر هيئة الرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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هيئة الرعاية الصحية: 150 نوع من الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة يتم تقديمها بالمجان تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالأقصر
 
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر الأجهزة التعويضية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدؤوب لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
 
وأوضح بيان الهيئة، تم توفير أكثر من 150 نوعا من الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة مجانًا بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فيما تم تسليم مايقرب من 300 جهاز تعويضي ومساعد حركة حتي الآن، سواء للكبار أو للأطفال من خلال فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.
 
وتابع البيان، يتم تقديم خدمات الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب "مركز الوفاء والأمل" ، وذلك ضمن بروتوكولات التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والجهات المعنية، بهدف إتاحة كافة حزم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن بكافة صورها في محافظته.
 
واستكمل البيان: تعمل هيئة الرعاية الصحية بالأقصر علي فحص جميع الحالات التي تستحق صرف الأجهزة التعويضية سواء من الكبار أو الأطفال، حيث تقدم أكثر من 150 نوع من الأجهزة التعويضية يتم أخذ مقاستها ممن تستوجب حالتهم صرف الأجهزة، ويتم تسليمها شهريًا.
 
ولفت البيان، أن الأجهزة التعويضية تشمل العديد من الفئات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر أطراف صناعية علوية وسفلية، أجهزة مساعدة للحركة، أجهزة شلل، كراسي متحركة بأنواعها، العكاكيز والمشايات، عددًا من الجبائر الطبية المختلفة الأنواع، أحذية طبية، عصا، رقاب.... إلخ.

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