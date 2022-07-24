اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 12:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

موعد الكشف الطبى للمعينين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2015- 2016.. إنفوجراف

الأحد، 24 يوليه 2022 11:56 م
موعد الكشف الطبى للمعينين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2015- 2016.. إنفوجراف انفوجراف - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنشر اليوم السابع، إنفوجراف، لما أعلنت عنه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن موعد إجراء الكشف الطبي، لمعاوني النيابة الإدارية من دفعتي 2015 و 2016، بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة.
 
• وحدد الهيئة فى بيانها المواعيد كالتالى:-
-يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 لدفعة 2015، في تمام الساعة 8 صباحا.
-يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 لدفعة 2016، في تمام الساعة 9 صباحا.
 
• وعن تعليمات الحضور جاءت كالتالى:-
-الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.
-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.
-بطاقة دفع الكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.
-ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار اليها، ولن يتم استلام العمل الا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.
 
 
انفوجراف
انفوجراف
 
 

النيابة الادارية

الكشف الطبي

الطب الشرعي

المعينين الجدد

معاون نيابة إدارية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة