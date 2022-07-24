اليوم السابع
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منظمة التحرير الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

الأحد، 24 يوليه 2022 08:39 ص
منظمة التحرير الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "نابلس"،‏ قبيل الفجر، والتي أسفرت عن ارتقاء شهيدين وتدمير بيوت وحرق ممتلكات.

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ الاحتلال مسئولية تداعيات هذه الجريمة، مؤكدا أن الحماية الدولية للشعب الفلسطينى هى الكفيلة بوضع حد لهذه الجرائم التى ترتكب بحقه.

وكانت مصادر طبية بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت صباح اليوم استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مركب صيد بعد استهدافه بالقذائف والرشاشات الثقيلة في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال المتمركزة في الزوارق الحربية بعرض بحر رفح، فتحت نيران قذائفها المدفعية وأسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر رفح؛ ما أدى إلى إحراق وتدمير أحدها، مضيفة أنه لا معلومات حتى اللحظة عن حالة الصيادين الذين كانوا على متن المركب.


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