محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الخدمات الطبية لـ12 مصابا بانقلاب سيارة ميكروباص

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة لـ12 مصابا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبرى برج البرلس على رافد الطريق الدولى الساحلي، كانوا قادمين من رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، ومتوجهين لمحافظة دمياط، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتابع محافظ كفر الشيخ الخدمات الطبية والإسعافات وإجراء الأشعات للمصابين من بينهم أطفال وشباب وكبار تراوحت أعمارهم ما بين 11 سنة لـ50 سنة، وجميعهم من رشيد، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية من إجراء الأشعات الازمة، وإجراء الكشف الطبي، وعمل الإسعافات اللازمة.

وأوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفدا لمتابعة حالة المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم، وصرف العلاج اللازم، ومتابعة حالتهم حتى خروجهم والاطمئنان عليهم.