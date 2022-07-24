إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري برج البرلس على رافد الطريق الدولي، قادمين من رشيد ومتوجهين لمحافظة دمياط، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من كوبري برج البرلس على رافد الطريق الدولي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.