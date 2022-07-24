اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد مشروع كورنيش المحلة ومشروعات الرصف بالمدينة

الأحد، 24 يوليه 2022 11:42 ص
محافظ الغربية يتفقد مشروع كورنيش المحلة ومشروعات الرصف بالمدينة جولة محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عدد من شوارع منطقة منشية البكرى للوقوف على حالة الشوارع التى تم الانتهاء من رصفها خلال اليومين الماضيين، ووجه المحافظ منفذ المشروع بإعادة ضبط بعض العيوب الفنية.
 
جاء ذلك ذلك خلال جولته بمدينة المحلة الكبري، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء وجدي الجرواني رئيس مدينة المحلة مجلس المدينة، والنائب عبد المنعم أمام، وأحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة وسعد نصر رئيس حي ثان المحلة وممثلى هيئة الطرق .
 
كما تفقد محافظ الغربية مشروع إنشاء كورنيش المحلة وأعمال النقطة الوسيطه للقمامه وأعمال تدبيش الكورنيش، بطوله لاول مرة منذ سنوات طويلة، وتم التنسيق لعقد اجتماع   مع مسئولى وزارة الرى للوقوف على كافة النقاط العالقة بالمشروع.
 
واختتم المحافظ جولته بتفقد شوارع مصر والسودان وسعد محمد سعد ومصطفي كامل، وشدد المحافظ على البدء في أعمال رصفهم والانتهاء منها بداية الشهر المقبل.
 
 

محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية

المحلة

كورنيش المحلة



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