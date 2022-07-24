محافظ الغربية: حملات نظافة وتجميل مكثفة بكفر الزيات

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة كفر الزيات في تجميل مداخل المدن والقرى، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية .

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات برئاسة عادل داوود رئيس المدينة، بحملة نظافة وتجميل مكبرة، تم خلالها تنظيف ورفع كفاءة (كوبري الدلجمون، الطرق العامة من أول منطقة السرايا حتى نفق الدلجمون، شارع البحر، طريق الجزيرة، طريق جسر النيل، الطرق العامة بقريتي دلبشان، وأبو الغر كورنيش النيل والشوارع المحيطة به، شارع الجيش، المطافي والسينما القديمة).

وفي ذات السياق قام عمال المركز برفع القمامة والأتربة من أماكن التجميع في (قرية مشله ، قرية كفور بلشاي ، قرية إبيار، الدلجمون، دلبشان)، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة بمنطقة الجرن والعوضي بقرية الدلجمون، قرية إبيار، قرية كفر العرب، في حين قام عمال قسم المتنزهات بتنظيف وري الزراعات بالأحواض وتقليم وتهذيب الأشجار وغسيل الأرصفة والميادين ورش الشوارع بسيارات الرش ودهان البلدورات.