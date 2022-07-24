محافظة الجيزة: رفع 70 طن مخلفات ونواتج تطهير بطريق غمازة الكبرى بالصف

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وفي ذلك الإطار وفور رصد محافظة الجيزة تراكم للمخلفات والرتش ونواتج لتطهير الترعه بطريق غمازة الكبري بمركز ومدينة الصف .

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً وذلك في اطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوي النظافة .

وقد أسفرت الحملات عن رفع 70 طن من المخلفات الصلبة والرتش بطريق غمازة الكبري من خلال دوريات عمل بدأت مساء أمس ومستمرة حتي الأن في أعمال رفع المخلفات وتمهيد ورفع كفاءة الطريق .

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم .