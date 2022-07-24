اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة: رفع 70 طن مخلفات ونواتج تطهير بطريق غمازة الكبرى بالصف

الأحد، 24 يوليه 2022 02:18 م
محافظة الجيزة: رفع 70 طن مخلفات ونواتج تطهير بطريق غمازة الكبرى بالصف إزالة المخلفات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.
 
وفي ذلك الإطار وفور رصد محافظة الجيزة تراكم للمخلفات والرتش ونواتج لتطهير الترعه بطريق غمازة الكبري بمركز ومدينة الصف .
 
كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً وذلك في اطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوي النظافة .
 
وقد أسفرت الحملات عن رفع 70 طن من المخلفات الصلبة والرتش بطريق غمازة الكبري من خلال دوريات عمل بدأت مساء أمس ومستمرة حتي الأن في أعمال رفع المخلفات وتمهيد ورفع كفاءة الطريق .
 
ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم .
 

الجيزة

مخلفات الترع

القمامة

النظافة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة