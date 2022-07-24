قصة مشروب البوظة فى المنوفية وسر عشق الأهالى له فى موسم الصيف.. صور

المنوفية - محمد فتحى

يعد مشروب البوظة من أهم المشروبات فى قرى ومدن وعلى الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

ويقول جلال محمد السامونى من أهالى قرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إن مشروب البوظة مشروب شعبى، ومكوناته عبارة عن دقيق أو شعير وسكر ويضاف إليها الخميرة، والماء عليها ثم توضع فى الثلاجة فترة، لتشرب مثلجة أو تترك فتخمر، عقب إضافة السكر له، ويتم تعبئتها فى جراكن ويضع على المركز شوال من الخيش ويتم كل ربع ساعة وضع مياه عليه من الخارج لكى يحافظ على البوظة لأنها تحتاج إلى الحفاظ عليها من درجات الحرارة .

وتابع جلال السامونى، أعمل بمهنة بيع البوظة منذ ما يقرب من 25 عاما على التقريب وتباع البوظة على الطرق الرئيسية فى المحافظة وفى محلات العصير وعلى الكبارى والطرق والأسواق الشعبية، وتلقى إقبالا كبير من عامة الشعب، خاصة فى الصيف وشهر رمضان كباقى المشروبات المصرية.

ويضيف السامونة، أن مشروب البوظة معشوق لدى العديد من الأشخاص ويقف أصحاب السيارات لتناول مشروب البوظة المارين على الطريق الذى أقف عليها لبيع مشروب البوظة، وأسعار البوظة تبدأ من 2 جنيه حتى 5 جنيهات متابعا: "والحمد لله ربنا بيرضينى وبروح بيتى مبسوط والأهم فى كل حاجة الرضا بس".

ويؤكد بائع البوظة أن مشروب البوظة له فوائد عديدة ومنها أنه مدر للبول، وله أثر علاجى لمرضى الكلى والأملاح ، ومرطب للمعدة .















