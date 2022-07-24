غدا.. بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا فى 5 كليات.. تعرف عليها

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن بدء مكتب التنسيق الفرعى بجامعة المنيا أعماله فى تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وهى كليات: الفنون الجميلة "فنون، وعمارة"، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية "بنين وبنات"، وكلية التمريض، والمعهد الفنى للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات.

وذلك اعتباراً من الإثنين 25 من يوليو الجارى وحتى السبت 6 أغسطس القادم، ويتم تسجيل مواعيد واماكن اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى من خلال الموقع الإلكتروني..

www.tansik.egypt.gov.eg

مشيراً أنه يجب على الطالب أن يصطحب رقم جلوسه فى الثانوية العامة وصورة من كل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب فى أدائها، وصورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتى تتطلب 2 صورة شخصية.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وفرت معملين للحاسب الآلى لتقديم خدمات القدرات للطلاب وذلك يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التى يؤدى بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين. موضحاً أن اختبارات القدرات تُجرى فى المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، علما بأن اختبارات كلية التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام.

وفي إشارة هامة أوضح "فرحات" أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (3 – 5) سنوات.