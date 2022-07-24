اليوم السابع
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ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار برج العرب

الأحد، 24 يوليه 2022 09:21 م
ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار برج العرب مطار برج العرب
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط كمية من الأقراص بحوزة راكبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضرى ضبط جمركى بالواقعة

 

بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة المخدرات وإدارة الجمرك بالاشتباه فى قيام الراكب م. م. ا مصرى الجنسية والراكبة ح. س. ط مصرية الجنسية قادمين على رحلة فويلنج القادمة من فرنسا بتهريب أقراص مخدرة، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية وتمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد كامل مأمور الكشف بالأشعة وإسلام قبارى مدير الإدارة فتم تأكيد صحة الاشتباه.

 

وقام محمد الشربينى مدير إدارة الجمرك بالإنابة بتكليف كريم صبحى رئيس الوردية وخالد عبد العزيز مأمور الحركة وكريم صبحى رئيس الوردية وإبراهيم شحاته أمن جمركى بتفتيش الحقائب بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 11 شريط أقراص مخدرة مع الراكب و7 شرائط أقراص مخدرة مع الراكبة.

 

 قرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركى برقم 28 و29 لسنة 2022.


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