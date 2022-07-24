جامعة بنى سويف ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً.. اعرف التفاصيل

بنى سويف ــ هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً طبقا لما أعلنته نتائج تصنيف شنجهاى الصيني، كما تصدرت المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى مجالات العلوم البيطرية، والصيدلة، والعلوم الزراعية.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة حصلت على المرتبة 101 - 150 فى مجال العلوم البيطرية عالمياً، كما حصدت المرتبة 201 - 300 فى مجال علوم الصيدلة عالمياً متقدمة فى هذا المجال 100 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، وحصلت على الترتيب 301 - 400 عالمياً فى مجال العلوم الزراعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف شنجهاى يعتمد على عدد من المؤشرات والمعايير فى تصنيف الجامعات منها عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات دولية، ومعدل الاستشهاد النوعى لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة فى المؤتمرات الدولية، فضلاً عن عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.