رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعى وحدتى "المشروعات والبرمجيات"

وخلال اجتماع المشروعات، استعرض رئيس الجامعة معدلات الإنجاز في مشروع الشبكات لكابلات الفايبر لجميع كليات الجامعة شرق النيل، ومشروع MIS بالتعاون مع شركتي الأهلي ممكن وE- finance.

وخلال اجتماع البرمجيات، تم مناقشة استكمال ميكنة البوابات الالكترونية للسيارات وإلزام جميع سيارات الجامعة الحكومية باستلام الملصق الالكتروني من إدارة الأمن وذلك كمرحلة أولي قبل بداية العام الجامعي، مع استكمال ميكنة البوابات الالكترونية للطلاب.

وتم مناقشة إنشاء تطبيق لأعمال الجودة بجميع كليات وقطاعات الجامعة المختلفة، وإضافة بعض الخدمات الي منصة الخدمات الطلابية مثل " توصيف المقررات، والاستبيان بعد كل مقرر، وكذلك استبيان حول أعضاء هيئة التدريس"، كما تم مناقشة استكمال ميكنة الدراسات العليا.