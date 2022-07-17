اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 02:57 م
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رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعى وحدتى "المشروعات والبرمجيات"

الأحد، 17 يوليه 2022 02:43 م
رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعى وحدتى "المشروعات والبرمجيات" الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ووحدة تصميم وتطوير البرمجيات، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، محمد سليم أمين عام الجامعة، بحضور الدكتور عمرو عبد العزيز مدير وحدة المشروعات، والدكتور فهد كمال الشريف المشرف العام على وحدة البرمجيات وأعضاء مجلسي الإدارة.
 
وخلال اجتماع المشروعات، استعرض رئيس الجامعة معدلات الإنجاز في مشروع الشبكات لكابلات الفايبر لجميع كليات الجامعة شرق النيل، ومشروع MIS بالتعاون مع شركتي الأهلي ممكن وE- finance.
 
وخلال اجتماع البرمجيات، تم مناقشة استكمال ميكنة البوابات الالكترونية للسيارات وإلزام جميع سيارات الجامعة الحكومية باستلام الملصق الالكتروني من إدارة الأمن وذلك كمرحلة أولي قبل بداية العام الجامعي، مع استكمال ميكنة البوابات الالكترونية للطلاب.
 
وتم مناقشة إنشاء تطبيق لأعمال الجودة بجميع كليات وقطاعات الجامعة المختلفة، وإضافة بعض الخدمات الي منصة الخدمات الطلابية مثل " توصيف المقررات، والاستبيان بعد كل مقرر، وكذلك استبيان حول أعضاء هيئة التدريس"، كما تم مناقشة استكمال ميكنة الدراسات العليا.

 

 

 


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