وقالت الوكالة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن الثوران وقع في الساعة الـ 8:5 مساء (بالتوقيت المحلي للبلاد)، وقذق صخورًا بركانية كبيرة على بعد 2.5 كيلومتر من فوهة البركان.

ودعت الوكالة الأشخاص الموجودين في نطاق 3 كيلومترات من فوهة البركان إلى الحذر من الصخور الكبيرة، حيث تتضمن المنطقة جزءًا من مقاطعتين.. كما دعت الوكالة إلى توخي الحذر من تدفقات الحمم البركانية داخل دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترين اثنين.