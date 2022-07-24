الصين تقترب من الحصول على شهادة لطائراتها "سى 919" المنافسة لبوينج وإيرباص

كتبت ريهام عبد الله

كشفت الشركة الصينية المملوكة للدولة لصناعة الطائرات التجارية "كوماك"، إن الطائرة "سى 919" صغيرة الهيكل، تقترب من الحصول على شهادة الطيران التجارى، بعد أن أكملت طائراتها التجريبية جميع مهام اختبارات الطيران.

وأكدت شركة كوماك، عبر حسابها الرسمى على وسائل التواصل الاجتماعى، أن 6 طائرات تجريبية، أنهت مهام الاختبار مع دخول البرنامج المرحلة الأخيرة، للحصول على شهادة من إدارة الطيران المدنى فى الصين لبدء العمل على نطاق تجاري، وفقا لموقع "فوربس" الشرق الأوسط.

هذه الخطوة هامة فى طموحات الصين لتصدر سلسلة التوريد التصنيعية، ويعتبر نجاحها تحديًا لشركتَى صناعة الطائرات إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية، الذين يصدران تلك النوعية من الطائرات ضيقة البدن.

تم تصميم برنامج الطائرة سى 919، لمنافسة طائرات بوينج 737 ماكس، وإيرباص 320 نيو، على وجه التحديد، وكلاهما من نفس الفئة التجارية ضيقة البدن، وقد واجه البرنامج سلسلة من المشكلات الفنية وتشديد قيود التصدير الأمريكية، منذ طرحه فى عام 2008.

وقالت صحيفة تشانج جيانجو ديلى، المملوكة للحكومة المحلية فى ووهان، فى تقرير نُشر فى 8 يوليو، إنه من المقرر أن تتسلم شركة الطيران أول دفعة من الطائرات فى أغسطس، ويتم تجميع هذه الطائرة فى الصين، وتعتمد بشكل كبير على مكونات غربية من بينها المحركات وإلكترونيات الطيران، بحسب "رويترز".

ومن جهة أخرى، تعافى قطاع الطيران فى الصين الأسابيع الأخيرة، من الضربة التى تعرض لها عقب إغلاق السلطات مدينة شنغهاى الضخمة، فى أبريل الماضى، بسبب الموجة الجديدة من تفشى جائحة "كوفيد 19"، فضلًا عن تحطم طائرة من طراز بوينج737-800 فى مارس، أسفر عن مقتل 132 شخصًا على متنها، فى أسوأ كارثة جوية بالبر الرئيسى منذ 28 عامًا.