الصيام المتقطع لإنقاص الوزن.. هل هو أفضل فى المساء أم الصباح؟

كتبت إيناس البنا

الصيام المتقطع له تأثيرات مشابهة لتقييد السعرات الحرارية ولكن من السهل متابعته على المدى الطويل، فوائده الصحية عديدة ويمكن أن يكون الصيام المتقطع جزءًا مهمًا من نمط حياة صحي بفضل آثاره المفيدة.

وفقا لموقع " healthsite"، فأن الصيام المتقطع مفيد أيضًا لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: فهو يقلل من ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، أيضًا يمكن أن يحسن الصيام المتقطع الأداء البدني ويفيد صحة الدماغ.

ما هو جدول الصوم المتقطع؟



محتويات الطبق ليست العادات الغذائية الوحيدة التي تؤثر على الصحة والوزن ، وكمية الطعام التي يتم تناولها أيضًا: وقت الوجبات مهم أيضًا.

في الواقع ، فإن إيقاعنا اليومي (تنظيم الجسم على مدار 24 ساعة عن طريق الاستيقاظ والنوم) يعني أن أنواعًا معينة من العناصر الغذائية يتم استقلابها بشكل مختلف خلال العملية اليومية.

يؤثر هذا الإيقاع اليومي بشكل ملحوظ على إنتاج الهرمونات، لكن الأخير يلعب دورًا مهمًا في تخزين وإطلاق الدهون ، سواء كان ذلك مرتبطًا بعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات (الأنسولين) أو الإجهاد (الكورتيزول) أو الجنس البيولوجي (التستوستيرون والإستروجين).

تخطي وجبة الإفطار أم العشاء؟



أظهرت الأبحاث أن تخطي عشاء الشخص أكثر سهولة وصحة، تناول عشاء مبكر أو وجبات خفيفة في المساء يمكن أن يوقف الرغبة الشديدة في الجوع أثناء الليل.

يساعد تناول وجبة خفيفة في المساء أو العشاء المتأخر على أكسدة الكربوهيدرات على حساب الدهون، في الواقع ، تناول وجبة خفيفة في المساء سيساعد في الحفاظ على مخزون الجليكوجين (شكل من أشكال تخزين الكربوهيدرات) في الكبد ، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى أكسدة الدهون أثناء الصيام الليلي.