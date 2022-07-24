

وبحسب البيان، تعمل الفرق التقنية الإسبانية على إصلاح هذا العطل من أجل استئناف إمداد إسبانيا بالغاز فى أقرب الآجال.



يذكر أن أنبوب "ميدجاز" هو خط أنابيب غاز طبيعى بين الجزائر وإسبانيا، وتم افتتاحه في الأول من مارس 2011، ويبدأ من منطقة حاسى الرمل بولاية الأغواط ( تبعد 400 كم عن الجزائر العاصمة)، ويمر عبر البحر الأبيض المتوسط؛ وصولا إلى مدينة ألميريا الإسبانية.