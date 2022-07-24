التعليم العالى: فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية القرار رقم 80 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، برئاسة د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي.

ونصت المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة بأن تبدأ اللجنة أولى أعمالها بتاريخ 17/7/2022 بمقر مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وتنص اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2021 بأنه يُشترط فى المرشح لشغل منصب مدير المعهد ما يأتي:

1. أن يكون المتقدم للترشح قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة لمدة خمس سنوات على الأقل.

2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد إليه اعتباره.

3. أن يكون المرشح على رأس العمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على ترشحه وحتى وقت الترشيح، ويستثنى من ذلك من يتقلد وظيفة عامة أو منصبًا عامًا بالجهاز الإدارى داخل جمهورية مصر العربية.

4. ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى فى واقعة تمس الامانة العلمية، ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

ويعين مدير المعهد بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك من بين ثلاثة أساتذة باحثين، تُرشحهم لجنة مختصة، فى ضوء مشروع يُقدم منهم لتطوير المعهد فى جميع المجالات، شريطة أن يكون حاصلاً على نسبة 65% على الأقل من درجات معايير المفاضلة.

ومن جانبه، أوضح د.ياسر رفعت رئيس اللجنة أن إجراءات التقدم لوظيفة مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ستسير وفقًا للجدول الزمنى الذى وضعته اللجنة، لافتًا إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم، تشتمل على ما يلي:

· طلب الترشيح.

· صورة بطاقة الرقم القومي.

· بيان حالة رسمى من جهة العمل.

· شهادة قانونية من جهة العمل.

· السيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها.

· خطة العمل الخاصة به، مبينًا بها أوجه التطوير، وطرق الإصلاح، ومقترحات التنمية والتطوير.

على أن يكون التقدم بأوراق الترشح بمقر مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والكائن فى (101 شارع قصر العينى، مبنى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الدور الثامن، مكتب نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى ورئيس اللجنة) وذلك ورقيًّا من أصل وخمس نسخ، ونسخة إلكترونية على قرص مدمج.