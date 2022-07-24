التصريح بدفن جثة شاب صدمته سيارة أعلى الطريق الدائرى ببولاق

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب صدمته سيارة أعلى الطريق الدائرى فى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى أعلى الطريق الدائرى فى بولاق الدكرور.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كما أصيب شخص نتيجة اصطدام سيارة به فى شارع السودان بالعجوزة وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى بشارع السودان فى العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكى صدمت شخصا مما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وباشرت النيابة التحقيق.