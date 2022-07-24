اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الأمن العام يضبط 12 قضية مخدرات في القليوبية

الأحد، 24 يوليه 2022 01:06 م
الأمن العام يضبط 12 قضية مخدرات في القليوبية الأمن العام-أرشفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 14 متهم ل 9 منهم معلومات جنائية.
 
كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 7281 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.
 

الأمن العام

مخدرات

سلاح

امن القليوبية

تنفيذ الاحكام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة