الأمن العام يضبط 12 قضية مخدرات في القليوبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 14 متهم ل 9 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 7281 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.