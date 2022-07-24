إيطاليا في حالة تأهب بعد خروج قطار عن مساره بسبب ارتفاع درجات الحرارة

فاطمة شوقى

قالت قناة راى نيوز الإيطالية، إن قطاع النقل بالسكك الحديدية الإيطالية في حالة تأهب، بعد خروج قطار عن مساره في مدينة لا سبيتسيا، بسبب تشوه السكك الحديدية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال متحدث باسم محطة لا سبيتسيا ماريتيما، إن الحادث وقع في منطقة ميناء، تلك المدينة الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية من ليجوريا، دون وقوع إصابات.

وذكر تقرير صادر عن هيئة نظام الموانئ في البحر الليجوري الشرقي، أن تشوه المسارات بسبب الحرارة المفرطة، أدى إلى خروج قاطرة قطار الشحن عن مسارها ، والتي كانت لحسن الحظ تعمل بسرعة منخفضة للغاية.

وأشارت القناة الإيطالية على موقعها الإلكترونى إلى أنه يتم اتخاذ تدابير في أجزاء أخرى من البلاد لتجنب أحداث مماثلة، وحتى في مدينة ميلانو ، وفقًا للمصدر ، أمرت السلطات قطارات مترو الأنفاق بتقليل سرعتها لأن القضبان قد تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة .

وتعتبر مدينة لا سبيتسيا من بين المدن الـ16 التي أصدرت فيها وزارة الصحة قرارا في نهاية الأسبوع بحالة طوارئ قصوى بسبب الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.

يشمل الإنذار الأحمر (الأقصى) أيضًا مدن روما وبولونيا وبولزانو وبريشيا وكامبوباسو وفلورنسا وفروزينوني وجنوة ولاتينا وبيروجيا وريتى وتورين وتريست وفيرونا وفيتربو ، والتي يمكنهم الانضمام إليها اليوم الأحد. تشيفيتافيكيا وبيسكارا والبندقية.