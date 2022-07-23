اليوم السابع
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نقابة الأطباء تقرر دعم فرعيتى بنى سويف وقنا بـ3 ملايين جنيه لإنشاء ناديين

السبت، 23 يوليه 2022 10:00 ص
نقابة الأطباء تقرر دعم فرعيتى بنى سويف وقنا بـ3 ملايين جنيه لإنشاء ناديين نقابة الأطباء
كتبت ـ آية دعبس

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وافق مجلس النقابة العامة للأطباء، فى اجتماعه أمس الجمعة، بإجماع الحاضرين، على منح نقابتي أطباء بني سويف وقنا دعماً مالياً بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه لكل نقابة، في شكل قرض بدون فوائد طبقاً للائحة دعم الفرعيات يسدد من فائض ميزانية النقابتين، وذلك لإنشاء نادٍ للأطباء بكل من محافظتي بني سويف وقنا.
 
وكان قد تقدما كل من، الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء، والدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية بطلب لمجلس النقابة لدعم النقابتين في إنشاء نادٍ بكل منهما، وأرفقا بطلبيهما دراستي جدوى تم إعدادهما بمعرفة نقابتي بني سويف وقنا، وهو الطلب الذي وافق عليه مجلس النقابة العامة للأطباء بإجماع الحاضرين.
 
وقال القاضي، إن مجلس نقابة الأطباء يهدف إلى توفير جميع الخدمات النقابية لأطباء المحافظات بالتعاون والتنسيق مع النقابات الفرعية للأطباء، مشيرا إلى أن النقابة العامة للأطباء خلال الشهور القليلة الماضية قدمت دعماً لتجهيز مقر فرعي للأطباء بمركز إدفو بأسوان، وتجديد مقر نقابة أطباء الأقصر وتجديد مقر نقابة أطباء أسيوط.
 
من ناحيتها، أكدت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن توفير الخدمات الاجتماعية المختلفة بشكل يليق بالأطباء هو أحد الأهداف النقابية ومن أساسيات العمل النقابي.
 
 

نقابة الأطباء

نوادى نقابة الأطباء

نقابة أطباء قنا

نقابة أطباء بنى سويف



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