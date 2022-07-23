ميناء دمياط يستقبل 5 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8620 طن تشمل : 7000 طن يوريا و 600 طن اسمنت و1020 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28050 طن تشمل : 10500 طن خردة و 422 طن ابلاكاش و 1184 طن خشب زان و 14927 طن حديد و 2761 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1017 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 34 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 71 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 653 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 241250 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 2045 شاحنة.