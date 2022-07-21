اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 04:37 م
أكرم القصاص
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حركة الصادر من البضائع العامة 839 طنا بميناء دمياط اليوم

الخميس، 21 يوليه 2022 04:08 م
حركة الصادر من البضائع العامة 839 طنا بميناء دمياط اليوم ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط - فريق المحافظات

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أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبلت سفينة بضائع، بينما غادره 8 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 839 طنا، تشمل 539 طن سماد و100 طن علف بنجر و200 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18247 طنا، تشمل 3320 طن خردة، و3315 طن أبلاكاش، و1436 طن معدات، و7176 طن حديد، و3000 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 37 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 163 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 4016 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 245021 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4551 شاحنة.


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