مصرع عامل سقط بفتحة أسانسير من الطابق السابع بعقار تحت الإنشاء في شبرا الخيمة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، باستقبال عامل محارة مصاب بكسور متعددة بالجسم ونزيف داخلي بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط "م ا ف"، 18 سنة، عامل محارة، مقيم مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، من الطابق السابع، بفتحة الأسانسير لعقار تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه أثناء نزوله لشراء بعض الطلبات، بدائرة القسم، جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.