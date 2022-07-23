مصرع شخص وإصابة 23 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق السويس

كتب ـ بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 23 آخرون، نتيجة حادث تصادم بين أتوبيس يستقله عدد من العمال، وسيارة نقل بطريق السويس، وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق السويس صباح اليوم السبت، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة، وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يستقله عدد من العمال، وبين سيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 23.

تم نقل الضحايا على المستشفيات القريبة، لإسعاف المصابين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، والتحفظ على السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.