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محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب المواطنين بزيادة المسطحات الخضراء في حي المناخ

السبت، 23 يوليه 2022 12:53 م
محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب المواطنين بزيادة المسطحات الخضراء في حي المناخ أعمال لتطوير بالمنطقة
بورسعيد - محمد عزام

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استجاب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولته التفقدية بالمنطقة السابعة بحي المناخ، لمطالب المواطنين بشأن إنشاء حديقة ومسطحات خضراء بالمنطقة وعمل ممرات انترلوك ضمن أعمال التطوير الجارية، وعلى الفور وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تنفيذ ممرات انترلوك ورفع المخلفات تمهيدا لإنشاء الحديقة والمسطحات الخضراء. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن الأعمال التي تشهدها المنطقة السابعة بحي المناخ تشمل رصف وتطوير الطرق الداخلية بين العمارات السكنية،  ودهان واجهات العمارات،  وزيادة معدلات الإضاءة،  وزيادة عناصر التجميل والمسطحات الخضراء  موجها بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من أوجه التطوير في أسرع وقت. 
 
وكان محافظ بورسعيد، قد وجه خلال جولته بدهان جميع العمارات السكنية بالمنطقة السابعة  للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى بالمنطقة، مشيرا  أن الأعمال تأتي  في أطار الخطة الموسعة لتطوير محور 23 ديسمبر والمناطق الواقعة في نطاقه .
 
 
أعمال النظافة بالمنطقة
أعمال النظافة بالمنطقة

أعمال لتطوير بالمنطقة
أعمال لتطوير بالمنطقة

تطوير المنطقة السابعه
تطوير المنطقة السابعه

رفع المخلفات
رفع المخلفات

 


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