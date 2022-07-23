محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب المواطنين بزيادة المسطحات الخضراء في حي المناخ

وأكد محافظ بورسعيد، أن الأعمال التي تشهدها المنطقة السابعة بحي المناخ تشمل رصف وتطوير الطرق الداخلية بين العمارات السكنية، ودهان واجهات العمارات، وزيادة معدلات الإضاءة، وزيادة عناصر التجميل والمسطحات الخضراء موجها بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من أوجه التطوير في أسرع وقت.

وكان محافظ بورسعيد، قد وجه خلال جولته بدهان جميع العمارات السكنية بالمنطقة السابعة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى بالمنطقة، مشيرا أن الأعمال تأتي في أطار الخطة الموسعة لتطوير محور 23 ديسمبر والمناطق الواقعة في نطاقه .