اليوم السابع
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قطاع الأعمال: 420 مليون جنيه مشروعات كهرباء في مبادرة حياة كريمة

السبت، 23 يوليه 2022 11:00 م
قطاع الأعمال: 420 مليون جنيه مشروعات كهرباء في مبادرة حياة كريمة مهندس هشام أبو العطا
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تصل لنحو 20 مليار جنيه ، تشمل مشروعات مرافق وطرق وإنشاءات وصرف صحى ومياه وأعمال كهرباء ، حيث يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية المقررة لها .

 

كشف المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير ل" اليوم السابع" إنه يتم تنفيذ حاليا مشروعات كهرباء في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 420 مليون جنيه تابعة لجهاز التعمير وذلك عن كريق شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية "هايديليكو" التابعة للقابضة .

 

أضاف هشام أبو العطا ،انه تم بذل جهد كبير للارتقاء بالشركة التي كانت تعانى طوال السنوات الماضية ، موضحا إنه يتم تنفيذ مشروع عيون موسى بقيمة 323 مليون جنيه تابع لوزارة الكهرباء ومشروع ساقلته بأخميم بقيمة 85 مليون جنيه .

 

أوضح إنه بلغت تعاقدات الشركة 589 مليون جنيه العام المالى 2020-2021 مقابل 321 مليون جنيه العام المالى 2019-2020 ، كما بلغت قيمة المشروعات التي تم الانتهاء منها 740 مليون جنيه مقابل 327 مليون جنيه  ومتوقع تنفيذ مشروعات بقيمة تتجاوز المليار جنيه .

 

 


حياة كريمة

قطاع الاعمال

هشام أبو العطا

القابضة للتشييد

هايديليكو



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