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تأهيل وتبطين الترع بالمنيا.. استهداف 784 كيلو مترا بتكلفة 2.6 مليار جنيه

السبت، 23 يوليه 2022 07:00 ص
تأهيل وتبطين الترع بالمنيا.. استهداف 784 كيلو مترا بتكلفة 2.6 مليار جنيه أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف من أعمال تأهيل وتبطين الترع، بمحافظة المنيا، ضمن مشروعات حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا شمالا وحنوبا من ديرمواس جنوبا للعدوة شمالا.

ومن بين تلك الترع ترعة جانبية المحيط بمركز مطاى شمال محافظة المنيا وهى واحدة من أطول الترع التى تم الانتهاء من جزء كبير منها. 

وأعلنت مديرية الرى بالمنيا أن العمل بمشروع تأهيل وتبطين الترع  بمحافظة المنيا يجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 520إلى 525كيلو متر حتى الأن بنسبة 65٪ من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه. 
 
كما أعلنت عن تجهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة. 
 
يذكر أن محافظة المنيا تشهد  تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه.
 
 
 

 


حياة كريمة

تأهيل الترع

مشروع تاهيل الترع

مديرية الرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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