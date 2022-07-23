اليوم السابع
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سقوط "العجوز والعفريت" وبحوزتهما 3 كيلو هيروين وشادو في القناطر الخيرية

السبت، 23 يوليه 2022 11:35 ص
سقوط "العجوز والعفريت" وبحوزتهما 3 كيلو هيروين وشادو في القناطر الخيرية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين لممارستهما نشاطا إجراميا، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض "سنجة"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على السلاح الأبيض المضبوط، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والشادو"، وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كلا من "إ س ح"، 29 سنة، عاطل، وشهرته "العجوز"، سبق اتهامه في 4 قضايا، و"ع س ح"، 48 سنة، وشهرته "العفريت"، سبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزتهم 500 جرام من مخدر الهيروين، و2500 جرام من مخدر الشادو، وسلاح أبيض "سنجة"، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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