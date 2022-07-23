سقوط "العجوز والعفريت" وبحوزتهما 3 كيلو هيروين وشادو في القناطر الخيرية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والشادو"، وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كلا من "إ س ح"، 29 سنة، عاطل، وشهرته "العجوز"، سبق اتهامه في 4 قضايا، و"ع س ح"، 48 سنة، وشهرته "العفريت"، سبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزتهم 500 جرام من مخدر الهيروين، و2500 جرام من مخدر الشادو، وسلاح أبيض "سنجة"، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.