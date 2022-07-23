سامح شكرى: شراكة اقتصادية مع أوروبا ومصر تريد المزيد من الاستثمارات المباشرة

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن جولات الرئيس السيسى الخارجية تؤكد استمرار التنسيق مع شركاء مصر على كافة الأصعدة، مضيفا : "نتطلع أن يكون مؤتمر قمة المناخ تنفيذ لما تم التباحث حوله فى المؤتمرات السابقة وتوفير التمويل للدول النامية فى إطار حماية المناخ".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه " على مسئوليتى " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن العلاقات بين مصر وصربيا تاريخية خاصة منذ علاقة جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو".

وأوضح: "العلاقات المصرية الأوروبية متشعبة والمكون الاقتصادى مهم فيها"، مضيفا: "هناك تعاون وتنسيق فى الملف الاقتصادى بين مصر وأوروبا "، مؤكدا : "مصر تحتفظ بعلاقات متوازنة مع شركائها ونستمر فى إدارة العلاقات الخارجية بتوازن واعتماد على تحقيق المصالح".

وتابع: "مصر لديها موارد فى الغاز والطاقة الكهربائية والجديدة، ومصر تريد المزيد من الاستثمارات المباشرة الأوروبية فى مصر وهذا ما تحرص الدول الأوروبية على الاستفادة منه".

وأكد، أن الرئيس السيسى شارك فى حوار بتروسبورج للمناخ فى ألمانيا وتم طرح الرؤية المصرية الخاصة بمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، ”تم التأكيد على ضرورة تكاتف العمل الدولى للحفاظ على مكتسبات مؤتمرات المناخ السابقة”.